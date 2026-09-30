Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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30.09.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Vormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 202,60 CHF.
Das Papier von Flughafen Zürich konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 202,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'843 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 202,60 CHF an. Bei 201,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 890 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 31,59 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.09.2026 bei 198,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,45 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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