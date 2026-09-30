Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Nachmittag

Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 200,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'688 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf 203,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 15'689 Stück.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 24,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 198,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 1,29 Prozent sinken.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,88 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,45 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie tiefer: Zürcher Kantonsräte wollen Antworten zu Nachtflügen

Aktie kaum verändert: Verein fordert Transparenz bei Nachtflügen am Flughafen Zürich

Flughafen Zürich steigert Passagierzahlen im August - Aktie im Plus