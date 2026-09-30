Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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30.09.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 200,80 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 200,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'688 Punkten tendiert. Die Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf 203,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 15'689 Stück.
Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 24,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 198,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 16.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie 1,29 Prozent sinken.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,88 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,45 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Flughafen Zürich am 30.09.2026
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