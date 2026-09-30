Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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30.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittwochmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 201,00 CHF zu.
Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 201,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'716 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 203,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 201,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10'465 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 32,64 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 198,20 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,39 Prozent.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,88 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,45 CHF je Flughafen Zürich-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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