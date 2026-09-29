Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit stabiler Tendenz

Mit einem Kurs von 200,40 CHF zeigte sich die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'761 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 200,60 CHF an. Bei 199,10 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 200,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 2'819 Stück.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 198,20 CHF fiel das Papier am 16.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 1,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,88 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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