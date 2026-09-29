Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 201,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'775 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 202,00 CHF. Bei 200,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 12'312 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Mit einem Zuwachs von 32,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 198,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,88 CHF belaufen.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,45 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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