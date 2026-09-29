Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 201,20 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'857 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 202,00 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 200,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'611 Flughafen Zürich-Aktien.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 24,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,20 CHF. Dieser Wert wurde am 16.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 1,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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