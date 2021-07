Flughafen Zürich-Aktie aktuell: Flughafen Zürich fällt

Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0.3 Prozent auf 148.40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'533 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 148.10 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149.40 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'764 Stück gehandelt.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 6.56 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Als gemischtwirtschaftliches, börsennotiertes Unternehmen betreibt die Flughafen Zürich AG im Auftrag des Bundes den Flughafen Zürich. Das Unternehmen firmiert als Eigentümer des Flughafen-Geländes und besitzt einen Grossteil der Immobilien am Flughafen Zürich. Das Kerngeschäft der Flughafen Zürich AG umfasst den aviatischen und den nicht-aviatischen Teil (Immobilien, Kommerz und Dienstleistungen). Die Organisation wird unterstützt durch den Finanzbereich sowie diverse Stabsbereiche. Am Flughafen Zürich profitieren Geschäfts- und Ferienreisende von über 190 Direktverbindungen in die ganze Welt. Neben der Kontrolle und Instandhaltung von Pisten und Rollwegen gehören am Flughafen Zürich auch die Prüfung und die Abfertigung von Fracht aller Art zum Dienstleistungsangebot. Internationale, regionale und lokale Anbieter des öff?entlichen Verkehrs kommen am Flughafen Zürich zusammen. Zu ihnen gehören die SBB, der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) mit S-Bahn, Bussen und der Glattalbahn sowie Reisecars und Shuttle-Services. Einen wichtigen Platz nehmen am Flughafen Zürich die Einrichtungen für private Verkehrsmittel ein. Dazu zählen Parkplätze, Park & Ride, Langzeit- und Valetparking, Mietwagen, Hotelbusse, Taxis und eine Tankstelle. Es gibt über 150 Geschäften im Airport, dazu Bars, Cafés und Restaurants.

Redaktion finanzen.net