Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 199,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'500 Punkten realisiert. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 198,80 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 199,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'697 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 33,97 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 186,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,33 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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