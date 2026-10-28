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28.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Mittwochvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 199,00 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 199,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'500 Punkten realisiert. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 198,80 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 199,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'697 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 33,97 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 186,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,33 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Flughafen Zürich am 28.10.2026
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