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28.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Anleger greifen bei Flughafen Zürich am Mittwochmittag zu
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Flughafen Zürich konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 200,40 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 200,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'484 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 200,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 199,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'822 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Bei 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,99 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,88 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Flughafen Zürich am 28.10.2026
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