Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Vormittag nordwärts

Um 09:28 Uhr sprang die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 202,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'917 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf 203,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 202,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'225 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 198,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 2,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.

Die Flughafen Zürich-Bilanz für Q4 2026 wird am 05.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 10.03.2028 dürfte Flughafen Zürich die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,45 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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