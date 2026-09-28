Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 202,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'848 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 203,40 CHF. Mit einem Wert von 202,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'586 Flughafen Zürich-Aktien.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). 31,72 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2026 auf bis zu 198,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 2,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Flughafen Zürich-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,88 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.

Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,45 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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