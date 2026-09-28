Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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28.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Flughafen Zürich zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Flughafen Zürich-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 201,80 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 201,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'821 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 203,40 CHF. Bei 201,40 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 202,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'365 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 24,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Flughafen Zürich ein EPS in Höhe von 10,45 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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