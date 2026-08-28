Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 219,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'326 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 216,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 220,00 CHF. Bisher wurden heute 29'489 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 17,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 212,80 CHF fiel das Papier am 18.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,85 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 31.08.2027 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,39 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie verliert: Swiss baut Lounge-Angebot aus

Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert

Flughafen Zürich-Aktie fester: Beteiligung in Belo Horizonte verkauft