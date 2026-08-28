Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 219,80 CHF ab.
Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 219,80 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'326 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 216,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 220,00 CHF. Bisher wurden heute 29'489 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 17,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 212,80 CHF fiel das Papier am 18.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,85 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.
Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 31.08.2027 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,39 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Flughafen Zürich-Aktie verliert: Swiss baut Lounge-Angebot aus
Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert
Flughafen Zürich-Aktie fester: Beteiligung in Belo Horizonte verkauft
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
|
17:58
|SIX-Handel: Letztendlich Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
16:29
|Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
15:58
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: SPI am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
Analysen zu Flughafen Zürich AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.