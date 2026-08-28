Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich verliert am Nachmittag kräftig

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 6,5 Prozent auf 211,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'289 Punkten steht. Bei 206,20 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 220,00 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 110'246 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 20,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.08.2026 bei 206,20 CHF. Mit Abgaben von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF an Flughafen Zürich-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,85 CHF.

Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Flughafen Zürich möglicherweise am 31.08.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,39 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie verliert: Swiss baut Lounge-Angebot aus

Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert

Flughafen Zürich-Aktie fester: Beteiligung in Belo Horizonte verkauft