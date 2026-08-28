Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:28 Uhr fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 4,9 Prozent auf 214,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'301 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Flughafen Zürich-Aktie ging bis auf 214,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 220,00 CHF. Bisher wurden heute 55'394 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2026 (212,80 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,85 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 31.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,39 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie verliert: Swiss baut Lounge-Angebot aus

Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert

Flughafen Zürich-Aktie fester: Beteiligung in Belo Horizonte verkauft