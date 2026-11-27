Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 213,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'860 Punkten steht. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 213,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 214,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'080 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,70 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 12,82 Prozent Luft nach unten.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,86 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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