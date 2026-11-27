Die Flughafen Zürich-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 213,20 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'897 Punkten steht. In der Spitze büsste die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 212,00 CHF ein. Bei 214,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 9'590 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,05 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.10.2026 (186,40 CHF). Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 12,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,86 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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