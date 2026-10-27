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27.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tritt am Dienstagnachmittag auf der Stelle
Die Aktie von Flughafen Zürich zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Flughafen Zürich-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 200,20 CHF.
Mit einem Wert von 200,20 CHF bewegte sich die Flughafen Zürich-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'592 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 201,20 CHF. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 197,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 198,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'006 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 266,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 24,91 Prozent niedriger. Am 08.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 186,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 6,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,88 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,42 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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