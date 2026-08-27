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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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27.08.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 230,20 CHF.

Flughafen Zürich
224.80 CHF -2.88%
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Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 230,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'317 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 229,80 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 231,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 559 Flughafen Zürich-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,81 Prozent. Bei 212,80 CHF fiel das Papier am 18.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,85 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.08.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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