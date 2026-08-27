Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 230,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'317 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie gab in der Spitze bis auf 229,80 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 231,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 559 Flughafen Zürich-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,81 Prozent. Bei 212,80 CHF fiel das Papier am 18.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,56 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,85 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.08.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

In der Flughafen Zürich-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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