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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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27.08.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag schwächer

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 225,00 CHF.

Flughafen Zürich
224.80 CHF -2.88%
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Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 225,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'208 Punkten liegt. Bei 225,00 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 231,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'806 Flughafen Zürich-Aktien.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,49 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 212,80 CHF. Dieser Wert wurde am 18.05.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 5,42 Prozent Luft nach unten.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,85 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.08.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 31.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,39 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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