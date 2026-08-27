Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagmittag mit Kurseinbussen

Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 226,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'328 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 225,60 CHF. Bei 231,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 5'540 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.05.2026 (212,80 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,84 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,85 CHF.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.08.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,39 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert

Flughafen Zürich-Aktie fester: Beteiligung in Belo Horizonte verkauft

Flughafen Zürich im Plus: Aktie trotzt System-Teilausfall und Drosselung