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26.11.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von Flughafen Zürich zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 211,60 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 211,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'789 Punkten steht. Bei 211,80 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 211,80 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'451 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 25,99 Prozent zulegen. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 186,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 11,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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