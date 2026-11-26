Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,1 Prozent auf 214,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 214,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'572 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 266,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 186,40 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,14 Prozent.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,42 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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