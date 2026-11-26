Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 213,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 214,20 CHF. Bei 211,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 5'548 Stück.

Bei 266,60 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 24,93 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 186,40 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 12,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 8,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,88 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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