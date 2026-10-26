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26.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt stieg die Flughafen Zürich-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 199,30 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 199,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'484 Punkten steht. Bei 200,00 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 197,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'048 Flughafen Zürich-Aktien.
Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,88 CHF belaufen.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,42 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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