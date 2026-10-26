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26.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Plus
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 199,20 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 199,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'464 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 199,70 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 197,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 8'033 Stück.
Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 186,40 CHF ab. Mit Abgaben von 6,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.
Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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