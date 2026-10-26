Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Mittag im Plus

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 199,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'464 Punkten notiert. Die Flughafen Zürich-Aktie zog in der Spitze bis auf 199,70 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 197,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Flughafen Zürich-Aktien beläuft sich auf 8'033 Stück.

Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 186,40 CHF ab. Mit Abgaben von 6,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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