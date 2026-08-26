Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 232,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'469 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 232,40 CHF. Bei 231,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 807 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. 14,72 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.05.2026 Kursverluste bis auf 212,80 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Verlust von 8,43 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,87 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.08.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 31.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,43 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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