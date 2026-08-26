Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Logitech2575132Swiss Re12688156Givaudan1064593
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Suche...

Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 16:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag nahezu unverändert

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Flughafen Zürich hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Flughafen Zürich-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 231,40 CHF.

Flughafen Zürich
231.46 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Die Flughafen Zürich-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 231,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'488 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 233,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 231,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 231,80 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 4'009 Aktien.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 212,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,87 CHF ausgeschüttet werden.

Am 28.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie

Flughafen Zürich-Aktie gewinnt: Pünktlichkeit verbessert sich - Swiss stagniert

Flughafen Zürich-Aktie fester: Beteiligung in Belo Horizonte verkauft

Flughafen Zürich im Plus: Aktie trotzt System-Teilausfall und Drosselung

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Flughafen Zürich AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten