Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag nahezu unverändert

Die Flughafen Zürich-Aktie kam im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 231,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'488 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 233,00 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 231,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 231,80 CHF. Der Tagesumsatz der Flughafen Zürich-Aktie belief sich zuletzt auf 4'009 Aktien.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 212,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,87 CHF ausgeschüttet werden.

Am 28.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,43 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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