Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:28 Uhr wies die Flughafen Zürich-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 232,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'508 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 233,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'924 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 266,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 14,91 Prozent wieder erreichen. Bei 212,80 CHF fiel das Papier am 18.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 8,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,87 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 28.08.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 31.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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