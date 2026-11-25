|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.11.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Mittwochnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 211,60 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 211,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Bei 210,00 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 213,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'354 Flughafen Zürich-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 11,91 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,88 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Tausende Flugausfälle in den USA: Schweiz kaum betroffen, Normalbetrieb wohl erst am Montag
Flughafen Zürich-Aktie fester: Passagierzahlen stagnieren trotz mehr Flugbewegungen
Flughafen Zürich-Aktie fester: Oktober nur noch mit leicht mehr Flugbewegungen - Verhandlungen mit Swissport gescheitert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Flughafen Zürich am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.