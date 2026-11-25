Die Flughafen Zürich-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 211,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'677 Punkten realisiert. Bei 210,00 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 213,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'354 Flughafen Zürich-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 11,91 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,88 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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