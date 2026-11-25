Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 213,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'844 Punkten liegt. Bei 214,60 CHF erreichte die Flughafen Zürich-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 213,40 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'963 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 186,40 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,82 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,88 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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