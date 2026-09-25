Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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25.09.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagvormittag höher
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Flughafen Zürich legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 202,40 CHF.
Das Papier von Flughafen Zürich konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 202,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'822 Punkten liegt. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 202,40 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 201,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'077 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 31,72 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.09.2026 bei 198,20 CHF. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 2,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Flughafen Zürich am 05.03.2027 präsentieren. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Flughafen Zürich-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,45 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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