Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 202,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 204,00 CHF. Bei 201,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 10'263 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 266,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 31,59 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.09.2026 bei 198,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 2,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Flughafen Zürich rechnen Experten am 10.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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