Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Mittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'803 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 204,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,40 CHF. Zuletzt wechselten 5'088 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 23,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 2,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.

Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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