Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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25.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 202,80 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Flughafen Zürich-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'803 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 204,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 201,40 CHF. Zuletzt wechselten 5'088 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 23,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,20 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 2,27 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Flughafen Zürich-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF.
Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,45 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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