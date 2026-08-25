Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagvormittag gefragt

Die Flughafen Zürich-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 228,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'325 Punkten tendiert. Der Kurs der Flughafen Zürich-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,60 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 229,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 457 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 16,52 Prozent wieder erreichen. Am 18.05.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 212,80 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 7,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,87 CHF belaufen.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.08.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 31.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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