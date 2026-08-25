Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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25.08.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Die Flughafen Zürich-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 230,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 230,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 231,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 229,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 8'644 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 266,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Flughafen Zürich-Aktie mit einem Kursplus von 15,61 Prozent wieder erreichen. Am 18.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 212,80 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.
Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,87 CHF belaufen.
Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 28.08.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 31.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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