Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 212,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'764 Punkten tendiert. Bei 212,40 CHF erreichte die Flughafen Zürich-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,00 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 663 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 20,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 186,40 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 12,16 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,88 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 05.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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