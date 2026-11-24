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24.11.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Flughafen Zürich nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 212,60 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 212,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Flughafen Zürich-Aktie bisher bei 213,60 CHF. Bei 212,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'581 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der derzeitige Kurs der Flughafen Zürich-Aktie liegt somit 20,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 186,40 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,88 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,42 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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