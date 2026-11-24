Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 213,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 213,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,00 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'341 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 14,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.

Flughafen Zürich wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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