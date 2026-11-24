|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Dienstagmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt konnte die Aktie von Flughafen Zürich zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 213,00 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 213,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 213,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,00 CHF. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'341 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Flughafen Zürich-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 186,40 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 14,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Flughafen Zürich-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,88 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Flughafen Zürich 8,50 CHF aus.
Flughafen Zürich wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Tausende Flugausfälle in den USA: Schweiz kaum betroffen, Normalbetrieb wohl erst am Montag
Flughafen Zürich-Aktie fester: Passagierzahlen stagnieren trotz mehr Flugbewegungen
Flughafen Zürich-Aktie fester: Oktober nur noch mit leicht mehr Flugbewegungen - Verhandlungen mit Swissport gescheitert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI gibt nach -- DAX erhält ebenfalls Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.