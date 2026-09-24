Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:28 Uhr rutschte die Flughafen Zürich-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 202,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'731 Punkten steht. In der Spitze büsste die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 201,80 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 202,00 CHF. Bisher wurden heute 979 Flughafen Zürich-Aktien gehandelt.

Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,59 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2026 auf bis zu 198,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Flughafen Zürich-Aktie.

Flughafen Zürich-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,88 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,45 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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