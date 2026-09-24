Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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24.09.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gibt am Donnerstagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Zuletzt fiel die Flughafen Zürich-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 201,60 CHF ab.
Die Flughafen Zürich-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 201,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'758 Punkten steht. Bei 200,00 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 202,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'352 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 32,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,69 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie in Höhe von 10,45 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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