Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936
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24.09.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 200,60 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 200,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'717 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Flughafen Zürich-Aktie bei 200,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 202,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'626 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Flughafen Zürich-Aktie somit 24,76 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.09.2026 (198,20 CHF). Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 1,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,88 CHF. Im Vorjahr erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre 8,50 CHF je Wertpapier.
Am 05.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Flughafen Zürich veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Flughafen Zürich einen Gewinn von 10,45 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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