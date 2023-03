Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagnachmittag billiger

Die Flughafen Zürich-Aktie wies um 04:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 161,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 13'915 Punkten steht. Bei 160,50 CHF markierte die Flughafen Zürich-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 166,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Flughafen Zürich-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41'115 Stück gehandelt.

Am 13.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 174,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,72 Prozent. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 138,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Flughafen Zürich-Aktie derzeit noch 16,96 Prozent Luft nach unten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.08.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 20.08.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2023 7,79 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch