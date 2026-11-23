Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 211,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'676 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 213,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'833 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 25,87 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,40 CHF am 08.10.2026. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 11,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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