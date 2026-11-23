|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Flughafen Zürich. Das Papier von Flughafen Zürich konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 211,80 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 211,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'676 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Flughafen Zürich-Aktie sogar auf 213,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 12'833 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 266,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 25,87 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,40 CHF am 08.10.2026. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 11,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF. Im Vorjahr hatte Flughafen Zürich 8,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Flughafen Zürich-Anleger Experten zufolge am 10.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Flughafen Zürich-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,42 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Flughafen Zürich-Aktie
Tausende Flugausfälle in den USA: Schweiz kaum betroffen, Normalbetrieb wohl erst am Montag
Flughafen Zürich-Aktie fester: Passagierzahlen stagnieren trotz mehr Flugbewegungen
Flughafen Zürich-Aktie fester: Oktober nur noch mit leicht mehr Flugbewegungen - Verhandlungen mit Swissport gescheitert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flughafen Zürich AG
Analysen zu Flughafen Zürich AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach dem Tech-Beben: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert - Tokio im Feiertag
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.