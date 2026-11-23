Um 12:28 Uhr ging es für das Flughafen Zürich-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 213,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'607 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 213,60 CHF aus. Mit einem Wert von 210,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 4'368 Flughafen Zürich-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,05 Prozent könnte die Flughafen Zürich-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 186,40 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,88 CHF, nach 8,50 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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