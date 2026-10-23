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23.10.2026 09:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Flughafen Zürich zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Flughafen Zürich-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 197,00 CHF.
Die Flughafen Zürich-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 197,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Flughafen Zürich-Aktie bis auf 198,10 CHF. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 197,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 197,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 800 Flughafen Zürich-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF. Derzeit notiert die Flughafen Zürich-Aktie damit 26,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 186,40 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Flughafen Zürich-Aktie 5,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Flughafen Zürich-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,86 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Flughafen Zürich wird am 05.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Flughafen Zürich im Jahr 2026 10,42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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