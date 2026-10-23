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23.10.2026 16:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Flughafen Zürich
Die Aktie von Flughafen Zürich gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Flughafen Zürich-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 195,80 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 195,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'380 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 195,80 CHF. Mit einem Wert von 197,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 9'940 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,16 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,40 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Flughafen Zürich-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,86 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Am 10.03.2028 wird Flughafen Zürich schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,42 CHF je Flughafen Zürich-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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