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23.10.2026 12:29:00
Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Freitagmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Flughafen Zürich. Das Papier von Flughafen Zürich gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 196,10 CHF abwärts.
Die Flughafen Zürich-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 196,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'366 Punkten liegt. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 195,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 197,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 4'257 Flughafen Zürich-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 266,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Flughafen Zürich-Aktie 35,95 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 186,40 CHF. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Flughafen Zürich-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,86 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Flughafen Zürich dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,42 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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