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Flughafen Zürich Aktie 31941693 / CH0319416936

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23.09.2026 09:29:00

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Vormittag um Nulllinie

Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich tendiert am Vormittag um Nulllinie

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Flughafen Zürich. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Flughafen Zürich-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 205,80 CHF.

Flughafen Zürich
204.52 CHF -1.07%
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Flughafen Zürich-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 205,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'860 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 205,80 CHF. Die Flughafen Zürich-Aktie sank bis auf 205,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 205,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 562 Flughafen Zürich-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,60 CHF an. 29,54 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,20 CHF. Dieser Wert wurde am 16.09.2026 erreicht. Abschläge von 3,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Flughafen Zürich seine Aktionäre 2025 mit 8,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,88 CHF je Aktie ausschütten.

Flughafen Zürich dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 05.03.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Flughafen Zürich-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,45 CHF je Aktie in den Flughafen Zürich-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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