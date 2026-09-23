Flughafen Zürich Aktie News: Flughafen Zürich am Nachmittag mit Verlusten

Die Flughafen Zürich-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 202,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'804 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Flughafen Zürich-Aktie bei 201,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 205,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'653 Flughafen Zürich-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 266,60 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 31,46 Prozent Plus fehlen der Flughafen Zürich-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,20 CHF. Dieser Wert wurde am 16.09.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,27 Prozent würde die Flughafen Zürich-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Flughafen Zürich-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,88 CHF ausgeschüttet werden.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Flughafen Zürich Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Flughafen Zürich-Gewinn in Höhe von 10,45 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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